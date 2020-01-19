В Киеве на Троещине загорелась многоэтажка, началась срочная эвакуация

Видео с пожаром на улице Каштановой, 15а, разместили в соцсетях. Так, видео с пожаром появились на Facebook в паблике «ДТП Киев» и «Киев Оперативный», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Также густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливаются", – сообщили очевидцы события.

«Очень серьезно пылает многоквартирный дом на Бальзака (ж/м Троещина). Надеемся, что обойдется без пострадавших», – написали в сети под другим видео.

В комментариях местные жители предположили, что могло стать причиной возгорания.

«Дым без огня на весь дом, походу там отопление рвануло», «По ходу, горело, потушили, вода которой тушили испаряется», «Очень надеюсь, что жертв нет», «Туда полиция пожарку сопровождала минут 20 назад», «Похоже на пар, а не дым», «Это что, там пол дома горит? Или горячая снова прорвала?», «Или шашлык на балконе жарят..», «На пожар не похоже, пар?», «Жидкий азот?», «Это отопление», – теряются в догадках пользователи сети.

В сети появилась информация, что загорелась квартира на 4-м этаже, и ее уже удалось потушить. В СМИ пишут, что огонь распространился на 65 квадратных метров. Одна из комнат квартиры выгорела полностью.

«Горел 4 этаж, потушили», – рассказала киевлянка в сети, подтвердив свои слова фото с места событий.

Также сообщается, что из-за пожара задерживается движение автобусов №21, маршрут которых пролегает по улице Каштановой. Сейчас они временно ходят по маршруту автобусов №73.

Серьезный #пожар в Киеве на #Каштанова 15А Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Так же Густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливается. Gepostet von dtp.kiev.ua am Sonntag, 19. Januar 2020

Дуже серйозно палає багатоквартирний будинок на Бальзака (ж/м Троєщина). Сподіваємося, що обійдеться без потерпілих. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 19. Januar 2020

Напомним, что в Киеве ночью 17 января горел частный дом, в котором находились люди. По предварительной информации, пожар произошел в доме на улице Адмирала Ушакова: загорелась крыша в частном двухэтажном доме. Жильцы, которые находились в доме, заметив возгорание, сразу же спустились на первый этаж и вызвали спасателей. Пожар оперативно ликвидировали, и никто не пострадал.

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