В столичном Мариинском парке нашли человеческие кости

Как сообщает «Информатор», это случилось во время проведения земельных работ, когда коммунальщики выкорчевывали пенек спиленного дерева недалеко от Памятника участникам январского восстания.

На место происшествия сразу же приехали правоохранители. Сотрудники «Киевзеленстроя» рассказали полицейским, что увидели в земле предметы, похожие на череп и кости.

Осмотрев место, копы подтвердили, что это действительно человеческие останки. Кому они принадлежат, а также сколько пролежали в земле, предстоит выяснить полицейским.

Отмечается, что это – не первый случай обнаружения человеческих костей в столице. Аналогичное происшествие имело место ровно месяц назад на улице Кадетский Гай.

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«Такую находку обнаружили только что наши ребята, которые приехали демонтировать борды на Столичке. Лежит себе тихонечко у дерева. Не трогаем, хотя в коллективе есть бывшие саперы. Поэтому ждем МЧС. Остается только вопрос: откуда и почему?», – рассказал очевидец.

Он добавил, что большая часть демонтажников – атовцы.

«Все эти ужасы они уже видели, но на фронте. Очень бы хотелось, чтобы ничто больше не шевелило воспоминания», – отметили в сети.

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