Стало известно, какая погода ждет киевлян 4 марта

В Киеве пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Об этом информирует сайт Sinoptik.

В среду, 4 марта влажность воздуха в Киеве достигнет целых 98%, а температура поднимется от +6 до +16 градусов.

Интересно, что 4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. С давних времен ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это плохая примета.

Напомним, что в Киеве две маршрутки не поделили пассажиров и решили заблокировать другу другу движение. 2 марта в Киеве на улице Нижний вал, что на Подоле, два водителя маршрутных такси не поделили пассажиров. Сообщается, что между ними произошел некий конфликт, который они решили уладить не путем мирных переговоров.

Так, они перегородили друг другу движение.

"Две маршрутки не поделили пассажиров на улице Нижний Вал (Подол), если «полюбовно» не разъедутся - трамваи станут", - говорится в сообщении "Киев Оперативный".

Пользователи сети начали подсмеиваться над вспыльчивыми водителями.

«Сейчас такая же ситуация и на Окружной. Две маршрутки так же стоят возле Янтарной», «зеркалами редко пользуются, поэтому быстро порешали», «сжечь обе», «Маршрутчики ездят как в последний путь», «Виноват водитель 417, отъезжая от остановки водитель не посмотрел налево и не увидел 302», «Ещё бы. Мигает правый поворот - едут влево. Уж лучше не включали.», «за рублем спешил шансонщик», «Замахали уже они в шашки играть,в погоне за пассажирами...... из-за тех 8 гривен за пассажира удавятся! Вот и выходит такое...», – пишут в сети киевляне.

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