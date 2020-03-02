В британскую рекламу попали известные достопримечательности Киева

Киев «снялся» в британской рекламной компании "Three UK". Более того, он стал основной локацией этой рекламы. Видео появилось в сети YouTube, сообщает Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фирма "Three UK" занимается предоставлением услуг телевидения и скоростного интернета, в основе идеи ролика – показать, каким мир станет, когда 5G будет у всех.

Оказалось, что ролик снимали в Голосеевском районе Киева. На кадрах можно увидеть "летающую тарелку" возле станции метро "Лыбедская", развязку на Демеевке и здание библиотеки Вернадского на фоне. Также британцы сняли часть корпуса КНУ, что возле ВДНГ.

Интересно, что в рекламе часть Киева показана как город в Великобритании. Создатели показали, каким может быть будущее с внедрением новых технологий. При этом, украинская столица была снята в кадрах с ямами на тротуарах и изобилием рекламы.

Напомним, что в Киеве местные жители жестко наказали очередного героя парковки, который перекрыл проход к мусорным бакам. Инцидент произошел в Киеве на улице Урловской, 21. Горожане наказали водителя автомобиля Subaru, который закрыл проход к мусорным бакам.

В комментариях киевляне не оценили такое наказание, отметив, что оно больше для дворника, чем для водителя.

«Это смех, а не наказание - меньше чем через минуту он швырнет эти два пакета на землю у бака и поедет .. мало того, что ему с этого ничего, еще и дворнику убирать придется ..», «Может он машину просто выкинул... А вы сразу: неправильно припарковался...», «Тоже мне наказание. Смешно.», «УЖАС!!! странно что активная часть населения не смогла выбросить свои отходы! Нигодяй такой заблокировал проход, да что там парализовал весь район! странно как не сожгли», – написали в сети пользователи.

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