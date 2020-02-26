В Киеве с известного парка похитили только взошедшие цветы

Неизвестные украли луковицы тюльпанов и нарциссов, которые только взошли, в парке "Победа". Об этом сообщает КП.

"Сегодня день выдался не таким приятным, как хотелось бы. Обидно, что в современном городе существуют люди, которые идут на такие поступки, не уважая ни человеческий труд, ни красоту", – отметили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева.

Сотрудники СЗН Днепровского района призвали киевлян, которые стали свидетелями подобных правонарушений, сразу же звонить в полицию.

Напомним, что в Киеве началась массовая паника из-за коронавируса, в аптеках резко возрос спрос на санитарные маски. Многие берут сразу по 200 штук в одни руки. Об этом рассказали в одной из столичных аптек в центре Киева.

"Нам привозят их (маски - ред.) Один, два раза в неделю и сразу их разметают по 200 штук в одни руки", - рассказала сотрудница одной из аптек в центре Киева.

В другой аптеке возле станции метро "Майдан Незалежности" рассказали, что сегодня маски были, однако по состоянию на 11:00 утра маски уже были распроданы – их раскупили еще утром.

Также санитарные маски отсутствуют и в аптеках возле станции метро "Арсенальная".

Интересно, что стоимость на маски продолжает расти. Так, по сравнению с началом января этого года, стоимость одной маской выросла на 3 гривны.

В спальных районах города ситуация похожая. В некоторых аптеках масок нет, но обещают завести в ближайшее время.

В большинстве украинских онлайн-аптек масок тоже нет в данное время.

Как мы ранее сообщали, вся Украина встревожена вспышкой коронавируса в Китае, который унес уже тысячи жизней. Коронавирусы – это крупное семейство вирусов. В январе 2020 года ученые насчитали уже 40 видов. РНК-содержащие микроорганизмы имеют форму короны, за что и получили свое название. При помощи своих шипов вирусы имитируют ложные молекулы, которые обманутые живые клетки втягивают внутрь себя. Сразу после этого вредители отпускают заразную наживку и проталкивают ее внутрь жертвы.

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