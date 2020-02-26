В Киеве ищут опасную банду грабителей

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, передает Politeka.net.

«25 февраля в 16:20 я находился, вместе с бабушкой, в кафе "Very Well Cafe" по вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 1а, в г. Киеве. В кафе мы приехали с онкоцентра, где у бабушки диагностировали рак (это к тому, что состояние мое было мягко говоря «не особо бдительное»). За столиком мы сидели одни, справа от меня на стуле был мой портфель и сумка, в которой находилось 11к y.e. В это же время, приблизительно в 16:25, указанные на фото 4 человека подошли к нашему столику, позади которого была вешалка, и начали "тереться" возле вешалок», – рассказывает пострадавший.

Так, мужчина рассказал, что грабители начали постепенно отдалятся к выходу. Когда у него упала сумка, подошла посетительница кафе и отметила, что из его сумки «что-то достали эти нехорошие люди».

«В последствии, я побежал к выходу, зовя охрану и администратора. Господа, представленные на фотографии, сунули мне в руку часть денег и начали выходить из кафе. В погоне за ними, нам с охранником кафе, удалось вернуть все деньги. Очень хотелось бы найти этих гнилых мразей», – закончил киевлянин свой рассказ, прося пользователей сети их обознать.

Напомним, что 25 февраля пропал ребенок в Киеве. 14-летний Волчков Андрей Валериевич ушел со школы и не вернулся.

“Маме Андрея позвонил учитель и сообщил что после конфликта в школе он ушел и не вернулся. Рюкзак и мобильный телефон оставил в школе. Ранее неоднократно уходил”, – рассказали подробности.

С 2018 по 2020 год было 9 официальных заявлений в полицию. Сотрудники полиции находили и возвращали из разных областей. Вероятно, в этот раз попробует добраться в Одесскую область, где живут родственники (папа и бабушка).

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