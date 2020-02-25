В Киеве из-за водителя маршрутки сильно пострадала девочка

Об это написал «Киев Оперативный» в Facebook, сообщает Politeka.net.

Инцидент случился 20 февраля на Дарницкой площади, на остановке 45 автобуса, возле ресторана «Стрелка». Фото и видео ЧП нет, поэтому просят очевидцев события их прислать.

«В 08:20 утра водитель 545-ой маршрутки на ходу открывает двери. Из салона выпадает моя сестра и попадает прямо под колеса маршрутки. Переехал ей две ноги. Водитель остановился, высадил пассажиров, вызвал скорую и скрылся. Следователи полиции молчат. Как нам стало известно, оформили это всё как несчастный случай. Девочка лежит с переломом двух ног. Прошу помочь найти эту особь и заодно отозваться свидетелей произошедшего.», – рассказали родные девочки в сети.

В комментариях киевляне выразили соболезнования близким пострадавшей.

«А пруфы где ? А то ни видоса нет, ни фото. А написать в интернетике особого труда не нужно», «нужно телевидение подключить, чтоб объявление сделали в новостях, и попросили свидетелей отзвониться. А видео точно должны быть на камерах каких-то. Надо смотреть какие заведения вокруг и требовать у полиции запросить доступ к этим камерам», «Я смотрю, наши водители маршруток решили, что они пилоты самолетов, а пассажиры - это десант. Так 542, 445 маршрут всегда открывает двери до полной остановки, а бывает, что и не останавливает, мол, прыгай на ходу. Как было недавно со мной и моим сыном. Так что, если инфа правдивая, то надо наказывать за нарушение правил перевозки пассажиров и травмирования лица вследствие этих нарушений, иначе дальше будет еще хуже случаи», – написали разгневанные пользователи сети под постом.

В комментариях отозвалась и сестра пострадавшей, рассказав, что произошло на самом деле: «я сестра той девушки... Водитель не вызывал скорую.... Он даже не вышел... а вышел только когда уже начали люди кричать чтоб он посмотрел, что случилось».

Напомним, что Киеве на камеру попали лица банды воров, которые крадут деньги и личные вещи горожан.

«Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи.», – написали в сети.

Внимание! #Розыск! Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

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