В Киевской области зафиксированы новые виды развода жителей на деньги

Под видом работников водоканала мошенники пытаются попасть в квартиры украинцев для ограбления в городе Белая Церковь. Иногда даже показывают поддельные удостоверения. Об этом сообщает «Білоцерківвода» в фейсбуке, пишет Politeka.net.

Жертвами мошенников обычно становятся пенсионеры. Если дверь открывает, например, молодой человек, который быстро сумеет их расколоть, они задают банальный вопрос о наличии воды в квартире и уходят. А если пенсионер, то в ход идет новая схема аферы.

По описанию свидетелей, мошенником является мужчина примерно 50-60 лет, приятной внешности, может быть в очках.

Белоцерковчан уверяют, что обычно до потребителей ходят контролеры только женщины, более того, они заранее оповещают звонком, что придут.

Напомним, что водитель форда сбил забор и устроил ДТП на парковке в Киеве. Авто помяло еще два автомобиля, которые стояли на парковке.

«Что за пятница без дрифта? Пилот Ford, воодушевленный просмотром раллийных чемпионатов, попытался повторить один из элементов управляемого заноса на Бажана. Но в итоге просто залетел на парковку, сбил забор и въехал в ещё два авто. Теперь немного расстроен», – написали в сети.

Киевляне начали бурно обсуждать псевдогонщика в комментариях, отмечая его переднеприводное авто, а также размах, с которым он устроил шоу.

«Помимо избыточной мощности на переднюю ось у этого Focus ST, он ещё и совсем не для дрифта. Хорошо, что людей не задел.», «Жаль, что не в столб», «При всём умудрился ударить, наверное, самую дорогую цацку на парковке», «От такого дрифта Пол Уокер в гробу перевернулся», «Знатный дристер на переднем приводе», «Номинант на премию Дарвина», «Нашёл на чем дрифтить...», – смеются пользователи сети.

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