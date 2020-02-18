Неподалеку от Киева, в городе Белая Церковь и прилегающих районах начались масштабные антитеррористические учения, которые продлятся до 21 февраля

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области во вторник, 18 февраля.

Участниками учений стали подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. По данным СБУ, в некоторых районах населенных пунктов украинцы будут наблюдать сосредоточение спецназов и военных.

"Обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Сотрудники Нацполиции обратились к жителям Киевской области с призывом не паниковать и с пониманием относится к возможным неудобствам.

"Обращаем Ваше внимание на необходимость заблаговременного планирования своих маршрутов, учитывая ограничения", - напомнили украинцам.

Напомним, как сообщал штаб ООС, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Вследствие боя один украинский военный погиб, четверо ранены. Позиции украинских защитников не потеряны, отметили в ООС.

Позже состоялось заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"У нас было заседание СНБО. На повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с провокации, которая состоялась сегодня утром на контактной линии. У нас мощная армия. Провокации бывают, но армия сильно ответила. Ситуация постоянно контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс – потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров – курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру", - заявил не брифинге после заседания президент Владимир Зеленский.

Отметим, представительство Украины в ЕС призвало партнеров к решительной реакции из-за нового нападения РФ на Донбассе.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что Армия Путина пошла в наступление на Донбассе.