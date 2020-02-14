За первые несколько часов попались копам более 10 водителей

В Киеве начнут отлавливать водителей, которые не пропускают пожарных и работников скорой помощи на дорогах

В четверг, 13 февраля, в Киеве стартовал совместный рейд патрульной полиции, скорой помощи и ДСНС «Внимани! Спецсигналы». Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В столице теперь патрульные будут заниматься «отловом» водителей, которые на дорогах не пропускают пожарные, скорые, а также авто с включенными маячками и сиреной.

«Не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни», – заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, за первые несколько часов патруля, полицейские обнаружили более 10 нарушителей, которые не предоставляли дорогу спецтранспорту.

Нередко ситуации, когда водители не обращают внимание на спецтранспорт с включенной сиреной, завершаются ДТП.

Рейд продлится две недели. Если будет необходимо, его продлят на больший срок.

Напомним, что капот автомобиля жильцы многоэтажного дома забросали различным мусором. В столице водитель службы такси Bolt не по правилам припарковался возле одного из подъездов, заблокировав проход к дому жильцам.

В ответ на хамство киевляне забросали его авто различным мусором.

Напомним, на днях на въезде в Киев со стороны города Борисполь водители фур заблокировали две полосы движения транспорта. Из-за митинга дальнобойщиков в пробках оказались несколько сотен единиц автотранспорта киевлян.

Протестующие требовали, чтобы власть остановила уничтожение украинского автоперевозчика.

В сети киевляне, которые простояли в пробках львиную долю времени, пожаловались в комментариях.

«В сторону Киева, по Житомирской, все стоит. Едем по встречке, одна полоса.», «Если перекроют дорогу в Аэропорт, будет бойня...», «Почему легковой и маршрутный транспорт должен страдать??? У себя под домами перекройте дороги и митингуйте», «С Броваров на Киев тоже самое», «По Житомирской трассе тоже стоят.», – отметили пользователи сети.

Также мы писали, что мошенники выманили почти 70 тысяч у киевлянки. В Киеве разоблачили двух заключенных, которые мошенническим путем выманили деньги у 62-летней киевлянки, не выходя из камеры СИЗО, сообщает прокуратура столицы.

Напомним, "Климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать..."

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.