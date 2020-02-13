Житель столицы умер в очереди в поликлинику, так как ни один врач не смог его спасти

Инцидент произошел в четверг утром, 13 февраля, в центральной поликлинике Голосеевского района Киева. Об этом Politeka.net стало известно из сообщения журналистки Елены Кагал в соцсети Фейсбук, ставшей очевидцем трагедии.

По ее словам, в очереди на прием к врачу стало плохо 40-летнему мужчине. Нонсенс, но во всей поликлинике никто не смог оказать первую доврачебную помощь несчастному, а в аптеку за лекарствами бегали другие пациенты из очереди - даже этого не оказалось у медиков.

"Скорая помощь" прибыла через полчаса, но, к сожалению, специалистам осталось только констатировать смерть мужчины.

"Через минуту он синеет. На весь этаж, где, кстати, сидят кардиологи, не нашлось ни одного врача, который бы мог оказать первую помощь. Не нашлось и во всем 11-этажном доме. Никого. За лекарствами первой помощи в аптеку бегали люди из очереди. Скорую ждали 30 минут", - рассказала очевидица.

В конце поста журналистка возмутилась: "Что это б*я за реформа!"

Напомним, с 1 апреля 2020 в Украине стартует второй этап медреформы, который предусматривает, что бесплатными останутся лишь некоторые из медицинских услуг. Правительство включило в этот список лишь экстренную помощь и некоторые услуги профильных врачей. Это значит, что лишь они будут покрываться за счет государственного бюджета, тогда как за большинство услуг украинцам придется платить самим.

Ранее мы сообщали, в одной из киевских поликлиник на 4-летнего ребенка упали тяжелые двери, которые рабочие демонтировали и оставили стоять, прислоненными к стене.

Инцидент произошел в поликлинике на Виноградаре. Малыш пришел с мамой на прием к врачу из-за ветрянки. Так как ребенка трудно удержать на одном месте, мальчик пошел прогуляться по холлу и нашел злополучные двери, которые решил потрогать. В результате, у мальчика перелом бедра.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

Как сообщала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.

Также Politeka писала, что больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.