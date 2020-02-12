В Киеве в аэропорту "Борисполь" закреплены две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить пассажиров с подозрением на коронавирус в медучреждение до инфекционного стационара

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время обсуждения проблемы коронавирус в Украине.

Заместитель министра здравоохранения рассказал, какие меры принимаются по предупреждению распространения смертельного вируса нашей страной.

"В аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений. Усиленная бригада медицинских пунктов в аэропорту. Закреплен за аэропортом "Борисполь", например, две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциального больного к госпитальной базы с инфекционным стационаром, с инфекционными боксами, которые позволят локализовать болезнь и не позволит распространиться на территории Украины", - запевним Ляшко.

Также он добавил, что такие меры будут действовать по всей территории Украины.

Напомним, что опасный коронавирус 2019-nCoV продолжает беспощадно убивать людей. По информации местных властей, в Китае за последние сутки в результате эпидемии коронавируса умерло 108 человек.

Таким образом, количество жертв пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, выросла до 1016 человек.

Медики подчеркивают, что число случаев заражения в Китайской Республике достигло 42638. Но есть и положительная тенденция: почти 4 тысячи человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Также Politeka сообщала, что из Японии поступила тревожная новость о первый случай заражения гражданина Украины опасным коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на борту карантинного круизного судна Diamond Princess произошло шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом. Среди больных оказался гражданин Украины, а также граждане Филиппин и США.

По данным СМИ, украинец и филиппинцы являются членами экипажа судна.

Напомним, что тяжелая ситуация сохраняется на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого находятся 25 граждан Украины. Как известно, на судне обнаружили пассажиров с симптомами коронавируса, после чего судно поместили в Японии на карантин.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.