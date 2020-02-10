Женщина пропала месяц назад, родные уже отчаялись ее найти
Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, пишет Politeka.net.
«Ещё 01.01.2020 пропала Мама – Третьяк Светлана Васильевна, 1970 года рождения. Последний раз видели на Южной Борщаговке, на рынке (на Жолудева). Последний раз видели 1 января», – сообщили в сети.
Также написали приметы женщины, по которым ее легко будет опознать при встрече:
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Рост 170, тёмные волосы с высветленными концами (длина до плеч), глаза зелёные.
Также женщины была одета в белую куртку до колен, чёрные штаны, чёрные сапоги, ещё была темно-синяя сумка.
Может кто видел, просят сообщить родным (0935685532) или в 102.
Напомним, что спасатели достали из сливной ямы голого киевлянина. «На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) достали прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.», – сообщают очевидцы.
Спасатели ДСНС быстро достали и повезли отогревать этого парня, потому что скорая помощь долго ехала. Пользователи сети бурно обсуждают увиденное в комментариях.
«Донателло, ты ли это?», «Бедный мальчик. Одни снимают, другие в комментариях насмехаются.», «Бедный мальчик-наркоманчик, уже и обдолбаться нельзя, чтобы курам на смех не выставили.», «Опять Пеннивайз за своё взялся», «кем бы ни был то человек, но никто не имеет права выставлять видео с ним без труселей.», «Ужас какой-то...это же чей-то ребенок....как такое может быть? Какой-то первобытный строй...люди в сливных ямах😔😔😔», «»Тут уж очно))) Если ваша вечеринка не похожа на это, тогда не зовите меня)))», «Оно достали. Фух терь не буду бояться этого злого клоуна», «Как же скучно я живу», – пишут в сети.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
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