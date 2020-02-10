Дети разыскивают свою маму, которая пропала без вести

Женщина пропала месяц назад, родные уже отчаялись ее найти

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, пишет Politeka.net.

«Ещё 01.01.2020 пропала Мама – Третьяк Светлана Васильевна, 1970 года рождения. Последний раз видели на Южной Борщаговке, на рынке (на Жолудева). Последний раз видели 1 января», – сообщили в сети.

Также написали приметы женщины, по которым ее легко будет опознать при встрече:

Рост 170, тёмные волосы с высветленными концами (длина до плеч), глаза зелёные.

Также женщины была одета в белую куртку до колен, чёрные штаны, чёрные сапоги, ещё была темно-синяя сумка.

Может кто видел, просят сообщить родным (0935685532) или в 102.

Напомним, что спасатели достали из сливной ямы голого киевлянина. «На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) достали прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.», – сообщают очевидцы.

Спасатели ДСНС быстро достали и повезли отогревать этого парня, потому что скорая помощь долго ехала. Пользователи сети бурно обсуждают увиденное в комментариях.

«Донателло, ты ли это?», «Бедный мальчик. Одни снимают, другие в комментариях насмехаются.», «Бедный мальчик-наркоманчик, уже и обдолбаться нельзя, чтобы курам на смех не выставили.», «Опять Пеннивайз за своё взялся», «кем бы ни был то человек, но никто не имеет права выставлять видео с ним без труселей.», «Ужас какой-то...это же чей-то ребенок....как такое может быть? Какой-то первобытный строй...люди в сливных ямах😔😔😔», «»Тут уж очно))) Если ваша вечеринка не похожа на это, тогда не зовите меня)))», «Оно достали. Фух терь не буду бояться этого злого клоуна», «Как же скучно я живу», – пишут в сети.

На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг. Рятувальники #ДСНС швидко дістали та повезли відігрівати цього хлопця, бо швидка щось довго їхала. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 10. Februar 2020

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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