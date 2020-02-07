Под Киевом задержали преступников, которые грабили квартиры в Буче

Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские смогли настигнуть воров в Буче. Их на горячем застал местный житель, который столкнулся с грабителями в подъезде многоэтажки и поинтересовался, с какой целью они там находятся.

Воры даже не решились что-либо соврать, вместо этого применив струю слезоточивого газа на киевлянина, после чего они бросились бежать. Зайдя в собственный дом, хозяин квартиры обнаружил, что его успели ограбить.

Пострадавший сообщил о преступлении правоохранителям, назвав марку авто, на котором они скрылись.

Полицейские ввели план «Перехват» на территории нескольких районов области и задержали автомобиль преступников на трассе Киев-Одесса. В автомобиле находились четверо мужчин в возрасте от 23 до 48 лет, уроженцев Автономной республики Крым. До недавнего времени они жили в Херсонской области, у троих из них есть судимости.

При задержании автомобиля в нем обнаружили вещи, похищенные накануне из квартиры в Буче.

Напомним, что вооруженный советник мэра Вышгорода Матко пронес в сессионный зал оружие и устроил драку, сорвав заседание. Советник городского головы Вышгорода Момота Борис Матко пронес в сессионный зал горсовета оружие и устроил драку. Об этом сообщает правозащитник ОО "Стоп коррупции" Юрий Цыбенко.

Борис Матко начал перепалку с общественным активистом, во время которой у него выпал пистолет и нож.

«На заседании в Вышгородском городском совете состоялась потасовка. Именно во время 10-минутного перерыва, когда депутаты возвращались в большой зал, между двумя мужчинами произошел конфликт, один из участников – депутат от партии "Воля" и советник мэра Момота Борис Матко. Мужчины начали махать кулаками, и в процессе потасовки, как я понял, у политика выпал пистолет и нож, набежало много людей, депутатов, начали разнимать этих двух», – рассказывает правозащитник.

Цыбенко отметил, что в момент, когда все увидели пистолет, то поднялся крик, что здесь оружие.

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