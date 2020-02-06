Киевских школьников сфотографировали за гаражами за нарушением

В Киеве заметили двоих подростков, которые, по утверждениям очевидцев, вместо того, чтобы находиться в учебном заведении, курили марихуану в кустах. Соответствующие фото и видео опубликовали на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, пишет Politeka.net.

Как сообщается, подростков видели на Печерске, на улице Федорова.

«А чем занимаются ваши дети?», – спросил пользователей сети киевлянин, который опубликовал фото.

В комментариях украинцы начали наперебой высказывать мнение об увиденном, давать советы и сетовать на молодежь.

«Один другому - шото подозрительная та белка с фотоапаратом», «О как много таких "сами чтоле не курили в их возрасте". Советую вспомнить, с чего начинается "Родина", когда на безобидное покурить не будет денег, а мамы с папами не дадут ни гроша. Работать ведь не по понятиям?», «карантин же», «Да, теперь за гаражами не покуришь, как раньше)) век технологий», «Ну справедливости ради, думаю тут очень мало таких, которые не курили траву в таком возрасте... хотя конечно все сильно зависит от города/района.», «все готовы оправдать детей, которые употребляют наркотики. Ну да, это же не их дети...», «Люди, пишущие что это норма и ничего такого - вы кретины?», «Не оправдываю этих малолеток, но ведь раньше даже лет 15 назад таких было в разы больше.Просто сейчас у кажджого есть камера, которая может это зафиксировать», – отметили под фото.

Напомним, что в поезде Интерсити “Киев-Кривой Рог” подростки устроили дебош. Поезд Интерсити “Киев-Кривой Рог” задержался на час из-за пьяных подростков, которые устроили скандал и отказывались выходить. По неподтверждённой информации, подростки намеревались пырнуть кого-то ножом.

Проводники поезда сразу же вызвали полицию, которая некоторое время искала на них управу. Парни в свою очередь требовали возврат денег за проезд, а также оказывали всяческое сопротивление полицейским.

В конце, пьяные нарушители отправились в отделение полиции в наручниках.

Интерсити прибыл в 00:10 вместо 22:58.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

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