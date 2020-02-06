Киевлян напугал отчаянный мужчина-велосипедист с ребенком на плечах

В социальных сетях обсуждают фото мужчины в камуфляжной форме и рюкзаком на спине, который едет на велосипеде по улице Бориспольской в Киеве и везет на плечах маленького ребенка.

"Пока идут споры относительно ремней безопасности и детских автокресел, кое-кто вообще не переживает", – подписал фото киевлянин.

Отметим, что мужчина едет на велосипеде по улице Бориспольской (Дарницкий район), подвергая опасности ребенка. Оба без шлемов, которые должны быть на голове велосипедиста и пассажира. Пользователи социальных сетей раскритиковали поступок мужчины.

«Когда малой маме расскажет, как с папой катался... папу ни один шлем не спасет», – написали в сети, назвав его при этом "адептом ПДД".

Напомним, что в сети опубликовали видео, на котором запечатлен водитель в крайней степени опьянения. На видео можно увидеть, как полицейские вытащили горе-водителя из авто, а он не мог идти. Мужчины просто облокотили его на авто, чтобы обыскать, а затем также поволокли к полицейской машине.

В то же время, из пассажирского сиденья встала женщина, не менее пьяная. Она прицепилась, когда выходила с авто, и упала на асфальт.

В комментариях киевляне начали бурно обсуждать инцидент с пьяным водителем в центре столицы.

«Когда читала «Шантарам» и вот запомнился такой момент, если какой-то водитель нарушал, то его останавливала толпа и отдубасивала дубинками. Учитывая, что украинские законы как-то не очень действуют, то может для таких горе-водителей индийские были бы более эффективными? Ну так жесть же», «А та женщина очень эффектно вышла, как богиня!», «и смешно, и одновременно порвать их хочется», «она не вышла, а выпала из своего портала)))», «А как он, вообще, еще и ехал ??? Чем он на педали жал ..... он стоять не может .... а БАБА Богиня ... вышла так вышла ... а вообще, конечно, если без юмора, жесть .... эти м***ки хорошо отделались и здорово, что никто не пострадал.», – пишут в сети.

Просто жєсть, лише подивіться в якому стані водій цього авто. І оце їздить поруч із вами у потоці. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 5. Februar 2020

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

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