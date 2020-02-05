В Киеве выпал первый февральский снег, как выглядит сейчас заснеженный город

Киевляни отреагировали в сети на первый снег в этом году

Киевляне обрадовались новому выпавшему снегу, не смотря на то, что в городе из-за него случился коллапс на дорогах, пишет Politeka.net со ссылкой на странички жителей столицы в Instagram.

5 февраля в Киеве с самого утра идет сильный снег, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. Температура в течение суток будет держаться около 0.

«Ну вот, дождались. Вчера – подснежники без снега, а сегодня снег все притрусил"» – поделилась киевлянка.

Также жители города отметили, что в столице только четвертый раз за зиму выпал снежок. И уже шутят, что появился он ненадолго.

«К нам наконец-то зима пришла», – пишут в инстаграм с хештегом «первый снег».

«А я уже и не ждал...», – также отмели киевляни в сети.

Напомним, что Украину заметает снегом, объявлено осложнение погодных условий в Киеве. Киевлян призывают не выезжать на частных автомобилях в центр города из-за сильного снега и пробок.

Утром 5 февраля Киев остановился: снег привел к образованию километровых пробок на дорогах, а прямо в центре города из-за порывистого ветра упало дерево на одну из главных дорог.

Также сообщается, что в ночь на 5 февраля в результате снегопада и сильного ветра в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остались без электричества 41 населенный пункт. Без света придется быть сегодня одесситам в 24 населенных пунктах, а также в Ивано-Франковской области – в 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.