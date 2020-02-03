Как избежать пробок на дорогах?

Сегодня, 3 февраля, с визитом в Киев прибывает президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган

Как стало известно, это приведет ко временному ограничению движения на дорогах Киева.

С таким заявлением к водителям обратились представители Управления госохраны Украины.

Движение может быть ограничено на Бориспольском шоссе, поэтому водителей просят учитывать этот фактор при планировании поездки.

Для того, чтобы избежать пробок, водителей просят, если есть возможность, пользоваться общественным транспортом.

Ранее мы писали, что в Киеве группа преступников похищала элитные машины.

Так, в полицию обратилась 29-летняя киевлянка, которая припарковала свою «Инфинити» на проспекте Маршала Конева (Голосеевский район), а потом не нашла ее там.

Правоохранители установили, что к преступной группировки входили двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 годов рождения. Они сканировали сигнализации элитных авто и открывали замки.

Во время обыска в гаражах, которые принадлежат угонщикам, нашли еще несколько угнанных автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны.

Сейчас преступники находятся под стражей с возможностью выйти под залог в миллион гривен. Им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией.

Напомним, цена на воду стремительно взлетит: когда киевлянам ждать нового удара.

Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.

Также Politeka писала, что дети таинственно исчезли под Киевом: появились фото и приметы пропавших.