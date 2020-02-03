Сегодня, 3 февраля, с визитом в Киев прибывает президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган
Как стало известно, это приведет ко временному ограничению движения на дорогах Киева.
С таким заявлением к водителям обратились представители Управления госохраны Украины.
Движение может быть ограничено на Бориспольском шоссе, поэтому водителей просят учитывать этот фактор при планировании поездки.
Коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа, "как в 2008 году..."
Соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством: "Волочкова в ауте"
Бесстыжая Королева вывалила напоказ свои прелести в постели: "Настоящая зажигалка"
Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики: фото поражают, «другое лицо»
Для того, чтобы избежать пробок, водителей просят, если есть возможность, пользоваться общественным транспортом.
Ранее мы писали, что в Киеве группа преступников похищала элитные машины.
Так, в полицию обратилась 29-летняя киевлянка, которая припарковала свою «Инфинити» на проспекте Маршала Конева (Голосеевский район), а потом не нашла ее там.
Правоохранители установили, что к преступной группировки входили двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 годов рождения. Они сканировали сигнализации элитных авто и открывали замки.
Во время обыска в гаражах, которые принадлежат угонщикам, нашли еще несколько угнанных автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны.
Сейчас преступники находятся под стражей с возможностью выйти под залог в миллион гривен. Им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией.
Напомним, цена на воду стремительно взлетит: когда киевлянам ждать нового удара.
Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.
Также Politeka писала, что дети таинственно исчезли под Киевом: появились фото и приметы пропавших.