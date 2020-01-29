В Киеве LED-подсветку, которая установлена в перила вдоль Аллеи художников, повредили вандалы

Об этом сообщает пресс-служба Подольской районной государственной администрации.

Известно, что о вандализме уже сообщили в полицию, где уже проверяют информацию с камер видеонаблюдения на прилегающей территории, чтобы скорее найти хулиганов и привлечь их к ответственности.

Ранее мы писали, что в Киеве хулиганы по ночам начали прокалывать колеса припаркованным автомобилям.

Неизвестные мстители порезали колеса в 30 авто.

От хулиганов пострадали автомобили, оставленные на участке с 25-го по 37-й дом по улице Энтузиастов.

В соцсетях спорят, какими мотивами руководствуются «кольщики резины». То ли повреждение колес объясняется ненавистью к автовладельцам, то ли вандалы пытаются загрузить заказами ближайший пункт шиномонтажа.

Кроме того, мы писали, что мужчина в Киеве нападал на женщин прямо возле их дома

Злоумышленник подкараулил киевлянку, которая возвращалась с работы, в арке возле дома, ударил ее по голове и ограбил.

Когда женщина пришла в себя, то обнаружила пропажу денег и телефона.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Киева, нападавшего удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 34-летний уроженец Кривого Рога, уже привлекавшийся за совершение краж.

По факту происшествия следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

Также Politeka писала, что эпидемия бушует в Киеве, заведения закрывают на карантин: кто в зоне риска.