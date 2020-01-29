В Киеве задержали двух учениц 11-го класса одной из столичных школ

Перед этим 17-летние девушки позвонили в полицию с сообщением, что их и еще несколько учебных заведений в Дарницком районе "заминировали".

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, после того, как правоохранители получили вызов, к месту происшествия выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.

Тогда же из учебных заведений провели эвакуацию 1500 учеников, учителей и других работников. Также правоохранители тщательно обследовали как школы, так и прилегающие территории, но ничего подозрительного не обнаружили.

На месте следователи выяснили, что позвонили в полицию с информацией о псевдоминировании две 17-летние ученицы одной из "заминированных" школ. Школьницы признали вину, а свой шаг объяснили тем, что хотели пошутить.

Сейчас следователи начали уголовное производство по статье Уголовного Кодекса про заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Она предусматривает до 6-ти лет лишения свободы.

Телефон, с которого звонили школьницы

Ранее мы писали, что в Киеве 24 января на Харьковском массиве заминировали сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали.

"Сегодня утром сын пошел, как обычно, в школу. А потом оттуда позвонили и сказали его срочно забрать из-за заминирования. Всех детей эвакуировали. Там же, в школе нам сказали, что всего заминировано четыре школы", – говорит Анна, у которой сын учится в одной из школ.

По ее словам, все школы находятся вблизи станции метро "Харьковская"

"Мой сын учится в гимназии №237 на ул. Вербицкого. Там еще школа, и ее тоже заминировали. Когда я пришла за ребенком, в школу стали заходить люди в спецодежде, которые проверяли помещение и детей", – добавила Анна.

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Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.

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