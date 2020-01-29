В Киеве отличился очередной «герой парковки»

Об этом информирует сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Как видно на фото, водитель внедорожника Toyota решил оставить автомобиль на повороте, не предполагая, что парковка воспрепятствует движению троллейбусов.

Ранее мы писали, что в Киеве изменятся тарифы на парковку.

Уже несколько лет подряд тарифы не меняли, теперь в планах столичных властей увеличить его как минимум до 50 грн/час и ограничить по времени, но для пересмотра тарифа в мэрии пока нет полномочий.

В центре Киева стоимость парковки зависит от зоны и составляет – от 5 до 10 гривен в час.

По информации КГГА, в течение года количество автомобилей в столице увеличилось на 15%, а это около 150 тысяч автомобилей. Поэтому в городе усугубляется проблема нехватки мест для парковки.

Напомним, в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку.

Нардепы планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах. Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

Также Politeka писала, что эпидемия бушует в Киеве, заведения закрывают на карантин: кто в зоне риска.