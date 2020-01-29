Утром 29 января в Киеве, скоростной трамвай курсирует в ограниченном режиме

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

По данным кассиров на станции "Гната Юры", в районе площади Победы произошла авария.

При этом на остановках трамвая стоят толпы пассажиров.В "Киевпастрансе" уточнили, что задерживается движение трамваев 1, 3, 15, 18 на ул. Жилянской в направлении площади Победы, так как в трамвай въехал автомобиль.

По линии скоростного трамвая организовано автобусное сообщение, а движение трамваев было восстановлено в 8:25, но сейчас оно осуществляется с отклонением от графика.

При этом в Сети появилось видео, как люди идут пешком вдоль трамвайной линии:

До слова, у киевского трамвая во время движения отлетели колеса.

На пересечении улиц Сабурова и Закревского ремонтная бригада долгое время чинила один из трамваев.

Вследствие этого другие трамваи не могут проехать дальше, а потому пассажирам приходилось пользоваться другим видом транспорта. На место происшествия прибыл даже автокран.

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