27 января в Киеве вспыхнул пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины

В 10.14 в ГСЧС поступило сообщение о коротком замыкании в 3-этажном здании по ул. Ивана Франко, 19 в Шевченковском районе столицы, передает Politeka.net. Пожар начался в подвале, в котором расположен архив, в результате чего произошло сильное задымление.

По словам очевидцев, на третьем этаже здания были заблокированы сотрудники. В пресс-службе ГСЧС отметили, что спасли двух человек с третьего этажа, используя автолестницу.

Полиция перекрыла движение транспорта, чтобы не мешать спецтехнике. На месте работают 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

В 11:03 пожар площадью 30 м кв. локализовали. Его ликвидация продолжается.

Ранее мы сообщали, недавно в Киеве вспыхнул магазин на рынке. В сети появились ужасающие кадры инцидента.

«В Киеве на Петропавловской Борщаговке, в районе обойного рынка горит мебельный магазин», - писали в сети.

Этот пожар признали как повышенной сложности. Площадь здания - примерно 150 квадратных метров.

Также мы писали, в Киеве загорелась маршрутка. Пламя уничтожило дотла микроавтобус Mercedes Sprinter. По словам владельца, возможно, это был умышленный поджог, организованный конкурентами, так как он занимается пассажирскими перевозками.

Напомним, масштабный пожар в Киеве, спасать уже нечего: кадры огненного ЧП

Также Politeka писала, что киевлянам показали плачевное состояние пригородной электрички: "Три пожара за год"