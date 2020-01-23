В Киеве ночью произошел пожар

На проезжей части горел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.

Вызов на линию «101» поступил около 04:45, передает Информатор.

Когда прибыли спасатели, то огонь уже полностью охватил микроавтобус. Они незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Машина выгорела дотла.

К счастью, никто не пострадал.

Хозяин Mercedes уверен, что это был поджог. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты, так как он занимается пассажирскими перевозками.

Причины возгорания и другие подробности происшествия будут выяснять правоохранители.

Ранее мы писали, что в одном из районов Киева вспыхнул мебельный магазин.

«В Киеве на Петропавловской Борщаговке, в районе обойного рынка горит мебельный магазин», - говорится в сообщении.

На данный момент причина возгорания остается неизвестной.

Недавно мы сообщали, что пассажирский поезд Шостка-Киев загорелся на ходу.

Как сообщают очевидцы, огненное ЧП произошло днем 13 января в Черниговской области между селами Халимоново и Бахмачем. Обошлось без пострадавших. В результате голову поезда пришлось менять, а пассажиры прибыли на конечную станцию Киев-Пассажирский с опозданием на 6 часов.

Как передает телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразализнице» по данному поводу будет создана специальная комиссия, для установления причин возгорания.

Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.

Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.

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