В Киеве ночью произошел пожар
На проезжей части горел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.
Вызов на линию «101» поступил около 04:45, передает Информатор.
Когда прибыли спасатели, то огонь уже полностью охватил микроавтобус. Они незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Машина выгорела дотла.
К счастью, никто не пострадал.
«Брысь!»: дети на встрече с Путиным исполнили неожиданную песню, видео взорвало сеть
Зеленского сильно обидели: вскрылись настоящие зарплаты президента и Разумкова, цифры поражают
Евровидение 2020: Россию лишили шансов на победу, ситуация резко изменилась
Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь: "Все рушится"
Хозяин Mercedes уверен, что это был поджог. Мужчина предполагает, что это могли быть конкуренты, так как он занимается пассажирскими перевозками.
Причины возгорания и другие подробности происшествия будут выяснять правоохранители.
Ранее мы писали, что в одном из районов Киева вспыхнул мебельный магазин.
«В Киеве на Петропавловской Борщаговке, в районе обойного рынка горит мебельный магазин», - говорится в сообщении.
На данный момент причина возгорания остается неизвестной.
Недавно мы сообщали, что пассажирский поезд Шостка-Киев загорелся на ходу.
Как сообщают очевидцы, огненное ЧП произошло днем 13 января в Черниговской области между селами Халимоново и Бахмачем. Обошлось без пострадавших. В результате голову поезда пришлось менять, а пассажиры прибыли на конечную станцию Киев-Пассажирский с опозданием на 6 часов.
Как передает телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразализнице» по данному поводу будет создана специальная комиссия, для установления причин возгорания.
Напомним, неадекват устроил переполох в метро Киева, видео ЧП.
Как сообщала Politeka, дом-монстр появился в центре Киева, фото.
Также Politeka писала, что киевский вокзал стал центром грандиозного торжества из-за воина АТО.