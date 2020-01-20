В Киеве полицейские поймали молодых людей, которые решили развлечься прямо на верхушке Северного моста

Об этом сообщает полиция коммуникации Киевской области.

Как отмечается, группу людей, которые стояли на верхушке Северного моста, заметили местные жители и сразу сообщили в полицию, ведь считали, что, возможно, они хотят совершить самоубийство.

Когда же на место приехали полицейские, то группа людей действительно стояла на верхушке моста.

Правоохранители вызвали спасателей, однако зря. Потому что когда парни услышали звуки сирены - сами спустились вниз.

Следовательно, выяснилось, что это были шестеро парней и двое девушек. По их словам, они наткнулись на открытый люк и решили забраться на мост по внутренней лестнице.

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В этом году состоится усовершенствование smart-инфраструктуры Киева. Это самая главная отрасль усовершенствования это безопасность в городе.

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