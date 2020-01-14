Киевляне могут лишиться автомобиля всего за одну минуту

На дороги Киева выехали два новых эвакуатора, которые могут погрузить автомобиль всего за одну минуту

В Киеве появились два эвакуаторы, которые будут забирать авто, что нарушают правила парковки, всего за одну минуту. Старые эвакуаторы это делали за 10-15 минут. Об этом пишет Politeka со ссылкой на киевскую инспекцию по парковке. (Чтобы посмотретеь видео, доскролльте страничку до конца).

Новые модели имеют боковую загрузку и полность имеют автоматизированный механизм, что сильно экономит время. В случае с данной спецтехникой, нет необходимости делать фиксацию колес транспортного средства.

Ранее мы сообщали, что в районе Шулявки после прорыва труб улицы оказались затоплены кипятком, через которые медленно “проплывают” автомобили.

14 января в столице произошла новая коммунальная авария. На этот раз “жертвой” прорыва теплосети стала улица Нижнеключевая, которая находится в районе Шулявки.

По информации СМИ, прорыв труб произошел неподалеку от ЖК Campus. Во дворе кипятком затопило дорогу, идет пар. При этом коммунальные службы на момент публикации новости отсутствовали на месте происшествия.

Сообщалось, что в Киеве мажор возвел необычное сооружение на крыше многоэтажки.

Вместо громадной мансарды с шикарным видом здесь построили настоящую церковь.

В Києві вже запрацювали нові евакуатори. Інспекція з паркування сьогодні вже евакуювала перший автомобіль! Онлайн-інформування водіїв Києва про евакуйовані транспортні засоби. https://t.me/TowTruckKyiv Gepostet von Киев Автомобильный am Montag, 13. Januar 2020

В микрорайоне Оболонь заметили частную церковь на крыше многоэтажки. Местные жители рассказали, что эту пристройку начали строить еще в 2010 году, однако никто точно не знал что там будет. Поначалу все походило на строительство мансарды, и никто и представить себе не мог, что там возведут целую церковь.

Известно, что частная церковь построена над двухэтажной квартирой киевского бизнесмена. Однако его личность неизвестна. При этом на данный момент также неизвестно, имелось ли у строителей разрешение на сооружение такой церкви на крыше многоэтажки.

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