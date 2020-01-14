В популярном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza вечером 13 января случилось чрезвычайное происшествие

Как стало известно, около станции метро «Лыбидская» прорвало магистральную теплотрассу, в результате чего торговый центр и улицу около него затопило горячей водой. В момент аварии в торговом центре находились сотни людей, многие из которых даже не догадывались, что находятся в опасности. По словам очевидцев, эвакуации пришлось ждать несколько часов.

Как рассказала «КП в Украине» киевлянка Ольга Михайлова, она с мужем отмечала в торговом центре годовщину. По ее словам, весь нулевой этаж, включительно с супермаркетом Ашаном оказался залитым кипятком. Их эвакуировали только в девять вечера. Женщина вспоминала, что вся площадь вокруг центра была в пару.

Киевлянка Елена Сердюк-Слушаенко в социальных сетях рассказала, что была в лифте за минуту до аварии.

«Имела все шансы свариться в кипятке в лифте. Фильмы катастроф отдыхают. Прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения, потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже Ocean Plaza и водопадами хлынули прямо в обувной отдел», - вспоминает Елена.

По словам очевидцев, людям пришлось убегать от потоков кипятка, которые застали посетителей торгового центра врасплох. При этом охрана заведения растерялась и не знала как себя вести. Никто не спешил обесточивать помещения и блокировать лифты. Елена Сердюк-Слушаенко вспоминает, что как минимум несколько человек в результате аварии серьезно пострадали.

«С двух сторон лились водопады кипятка! Девушка-продавец была в тонких колготках и туфельках на шпильках! Вода прибывала мгновенно, она просто не могла преодолеть это озеро кипящей жижи. Там и обпеклась», - рассказала женщина.

Кстати, всего 3 года назад на этом же участке была аналогичная авария. Хотя в 2019 году проверка показала, что магистраль не является аварийной.

Напомним, что потоп в Ocean Plaza обернулся пугающими последствиями: кадры происходящего внутри ТЦ.

Также Politeka писала, люди в Ocean Plaza кричали от боли, число пострадавших возросло.

Ранее Politeka сообщала, что стало известно о новом разрушении в результате потопа в ТРЦ Ocean Plaza.