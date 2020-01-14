В ніч з 13 на 14 січня біля ТРЦ Ocean Plaza стався ще один провал

Пошкодження тротуару зліва від торгово-розважального центру помітили близько 7 годин 14 січня, при тому що напередодні ввечері їх не було, пише "Інформатор". Так, тротуарна плитка пішла під землю, також виявилося, що у кафе "Рукола", яке знаходиться на території знищеного ТРЦ, розбиті стекла. З утвореної ями йде пара.

Зазначимо, станом на 7 годин ранку, в торговому центрі підтоплень вже немає, а вода зійшла самопливом, повідомили рятувальники. Зараз на місці НП аварійно-комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання в районі аварії подається по обвідних гілках тепломережі.

Нагадаємо, НП сталася ввечері в понеділок, 13 січня, - в районі Либідської поруч з ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрасу, окріп затопив нульовий поверх торгового центру. Постраждали люди і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами.

За інформацією прес-служби ДСНС Києва, кількість постраждалих зросла до 10. Трьом людям надали допомогу на місці, решту госпіталізували. З маршрутки, а також з тролейбуса, що стояв поруч, які опинилися в паровій завісі, евакуювали 7 осіб.

У мережу потрапили кадри, як відвідувачі Ocean Plaza намагалися вибити вікна на першому поверсі, щоб врятуватися з затопленого окропом ТРЦ.

Один з учасників події у Фейсбуці подякував рятувальнику, який на власних плечах виносив людей із затопленого приміщення. За словами Ігоря Гона, він і ще четверо осіб близько години рятувалися від окропу, піднявшись на тумбочки. До того часу вода піднялася на 5-10 см.

Міська влада прокоментувала інцидент і обіцяла компенсувати збитки водіїв, чиї авто постраждали біля Ocean Plaza.

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", – заявив представник КМДА.

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що «Зваритися в окропі»: люди в Ocean Plaza кричали від болю, кількість постраждалих зросла