В ночь с 13 на 14 января возле ТРЦ Ocean Plaza произошел еще один провал

Повреждения тротуара слева от торгово-развлекательного центра заметили около 7 часов 14 января, при том что накануне вечером их не было, пишет "Информатор". Так, тротуарная плитка ушла под землю, также оказалось, что у кафе "Руккола", которое находится на территории уничтоженного ТРЦ, разбиты стекла. Из образовавшейся ямы идет пар.

Отметим, по состоянию на 7 часов утра, в торговом центре подтоплений уже нет, а вода сошла самотеком, сообщили спасатели. Сейчас на месте ЧП аварийно-коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение в районе аварии подается по обводным веткам теплосети.

Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января, - в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрассу, кипяток затопил нулевой этаж торгового центра. Пострадали люди и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям угодил автобус "Богдан" с пассажирами.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, количество пострадавших возросло до 10. Трем людям оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Из маршрутки, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, эвакуировали 7 человек.

В сеть попали кадры, как посетители Ocean Plaza пытались выбить окна на первом этаже, чтобы спастись из затопленного кипятком ТРЦ.

Один из участников события поблагодарил в Фейсбуке спасателя, который на собственных плечах выносил людей из затопленного помещения. По словам Игоря Гона, он и еще четверо человек около часа спасались от кипятка, взобравшись на тумбочки. К тому времени вода поднялась на 5-10 см.

Городская власть прокомментировала инцидент и обещала компенсировать убытки водителям, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – заявил представитель КГГА.

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.

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