Украинский политолог и журналист Юрий Романенко объяснил, как жить украинцам в современном Киеве



Как передает Politeka.net, в шутливой, но до боли правдивой форме, он написал памятку для "Smart-жителя Smart City" на своей страничке в Facebook.

Такой пост был вызван недавним ЧП c прорывом трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

По его словам, киевлянам, выходя на улицу, стоит взять с собой гидрокостюм, ласты, маску, баллоны с кислородом, аптечку первой помощи, веревочную лестницу, багор, ломик, фонарик, рацию, резиновую лодку.

"Камера формата Go Pro будет в тему. Завещание также не будет лишним. Помни, приключения всегда начинаются вдруг", - пишет журналист.

Также он рекомендует не терять бдительности в маршрутке, авто, метро на пешеходном тротуаре.

"Если земля под тобой расступается, не убаюкивай себя тем, что тебе это кажется, что это происходит не с тобой, что ты в центре европейского Smart City. Просто беги, беги, как бежала Лола в фильме. В Smart City выживают не те, кто думают, а те, кто быстро двигаются. Мама не зря любит скорость", - продолжил он.

Также политолог не обошел стороной и общественный транспорт.

"В общественном транспорте занимай место недалеко от выхода. Оплати проезд. Если автобус, маршрутка, трамвай резко начинают идти под землю, отработанным движением ломика выбивай стекло и сгруппировавшись выпрыгивай в любом направлении. Оказавшись на земле действуй как указано в пункте 3,4", - написал он.

Владельцев авто он также предупредил:

"Передвигаясь в личном авто помни, что лучше всего выживают те, кто умеют выпрыгивать из авто на ходу. Не пытайся спасать свою машину, когда она уходит в подземную трубу. Киевская администрация обязательно ее выловит в Бортничах и вернет вместе с ароматизаторами", - сообщил журналист.

Такой пост вызвал восторг у его подписчиков. Большинство из них признали, что хоть это и смешно, но правда.



Ранее мы сообщали, что киевский ТРЦ «Ocean Plaza» залило кипятком, из-за чего некоторые посетители обварили себе ноги. На опубликованных кадрах было видно, как несколько этажей ТРЦ буквально залило кипятком. Это все сопровождалось криками людей, которые пытались спастись от воды.

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина: фото с места событий.