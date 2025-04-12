Роботу для ВПО з проживанням в Києві цілком можливо знайти, адже ісує безліч варіантів.

Якщо ви шукаєте роботу для ВПО з проживанням в Києві, то є кілька вакансій, повідомляє Politeka.

Ось деякі з актуальних пропозицій:

Комендант / покоївка в хостел

Компанія Hotelok оголосила набір на вакансію коменданта/покоївку в хостел у Печерському районі. Передбачається повну зайнятість із безкоштовним житлом. Зарплата становить 15 000 грн на місяць, з можливістю збільшення. Обов'язки включають прибирання, прання постільної білизни, заселення та виселення гостей. Вакансія відкрита для кандидатів без досвіду, оскільки навчання буде надано.

Сиділка для літнього чоловіка

В Дніпровському районі, потрібна сиділка для чоловіка, 83 роки, який переніс інсульт. Основні обов'язки — допомога в пересаджуванні, виконанні санітарно-гігієнічних процедур та харчуванні пацієнта. Графік вахтовий (10/10), з поселенням в окремій кімнаті та харчуванням. Зарплата — 1000 грн на день. Вимоги: досвід з пацієнтами після інсультів, фізична сила для пересадки пацієнта, а також терплячість і відповідальність.

Прибиральниця в хостел

Шукають прибиральницю в хостел у Дарницькому районі з обов'язковим поселенням. Обов'язки включають щоденне прибирання коридорів і кімнат, прасування та прання білизни, а також прибирання душових кабінок, кухні та санвузлів. Графік — 6/1, або можливість накопичити вихідні дні. Зарплата — 10 000–12 000 грн на місяць. Своєчасна виплата заробітної плати гарантована.

Ці вакансії пропонують роботу для ВПО з проживанням в Києві, що стане чудовою можливістю для переселенців та жителів інших міст, які шукають стабільний дохід та житло у столиці.

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