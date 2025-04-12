Работу для ВПЛ с проживанием в Киеве вполне можно найти, ведь существует множество вариантов.

Если вы ищете работу для ВПЛ с проживанием в Киеве , то есть несколько вакансий, сообщает Politeka.

Вот некоторые из актуальных предложений:

Комендант/горничная в хостел

Компания Hotelok объявила набор на вакансию коменданта/горничную в хостел в Печерском районе. Предполагается полную занятость с бесплатным жильем. Зарплата составляет 15 000 грн. в месяц, с возможностью увеличения. Обязанности включают: уборка, стирка постельного белья, заселение и выселение гостей. Вакансия открыта для кандидатов без опыта, поскольку обучение будет предоставлено.

Сиделка для пожилого мужчины

В Днепровском районе нужна сиделка для мужчины, 83 года, перенесшего инсульт. Основные обязанности – помощь в пересадке, выполнении санитарно-гигиенических процедур и питании пациента. График вахтенный (10/10), с поселением в отдельной комнате и питанием. Зарплата - 1000 грн в день. Требования: опыт с пациентами после инсультов, физическая сила для пересадки пациента, терпеливость и ответственность.

Уборщица в хостел

Ищут уборщицу в хостел в Дарницком районе с обязательным поселением. Обязанности включают ежедневную уборку коридоров и комнат, утюжку и стирку белья, а также уборку душевых кабинок, кухни и санузлов. График – 6/1, или возможность накопить выходные дни. Зарплата – 10 000–12 000 грн в месяц. Своевременная выплата заработной платы гарантирована.

Эти вакансии предлагают работу для ВПЛ с проживанием в Киеве, что станет прекрасной возможностью для переселенцев и жителей других городов, ищущих стабильный доход и жилье в столице.

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