Подорожчання продуктів у Києві вже дає про себе знати, тому жителям столиці варто підготуватися до набагато більших цифр у чеках.

Подорожчання продуктів у Києві вже торкнулося багатьх позицій на полицях магазинів, серез яких і м'ясо, повідомляє Politeka.

Так, перед Великоднем деякі м’ясні вироби зросли в ціні. Водночас на овочевих прилавках ситуація несподівано змінюється.

Серед м’ясного асортименту найпомітніше додала в ціні яловичина. Так, гуляш зріс із 333,71 до 339,33 гривень за кілограм. Утім, усе залежить від магазину: у Metro — 313, а в Megamarket — майже 375. З ребрами ситуація трохи інша: тут навпаки — невелике зниження, з 190,09 до 196,95 гривень.

Що ж до буженини, то тут ціни більш-менш тримаються на місці. Звичайна — близько 575, а запечена з чорносливом — стабільно понад 630. Водночас у різних магазинах різниця чимала: десь можна знайти за 529, а десь — і за 625. Домашнє сало трохи втратило у вартості — тепер у середньому коштує 238,50 (проти 239,69 раніше).

Але знову ж, все залежить від того, де купуєш: у Megamarket — 198 грн, у Novus — аж 279. Подорожчання продуктів у Києві оминуло овочі. Картопля впала до 15–23. Морква — здешевшала на 2. Буряк — з 18 до 16. Навіть томати й огірки, після стрибків вверх, нарешті пішли на спад: помідори — від 65, огірки — від 90 (ще минулого тижня було 110).

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