Подорожание продуктов в Киеве уже дает о себе знать, поэтому жителям столицы следует подготовиться к гораздо большим цифрам в чеках.

Подорожание продуктов в Киеве уже коснулось многих позиций на полках магазинов, среди которых и мясо, сообщает Politeka.

Да, перед Пасхой некоторые мясные изделия выросли в цене. В то же время, на овощных прилавках ситуация неожиданно меняется.

Среди мясного ассортимента заметнее всего прибавила в цене говядина. Да, гуляш вырос с 333,71 до 339,33 гривен за килограмм. Впрочем, все зависит от магазина: у Metro — 313, а у Megamarket — почти 375. С ребрами ситуация несколько иная: здесь наоборот — небольшое понижение, со 190,09 до 196,95 гривен.

Что касается буженины, то здесь цены более или менее держатся на месте. Обычная — около 575, а запеченная с черносливом — стабильно более 630. В то же время в разных магазинах разница немалая: где-то можно найти за 529, а где-то и за 625. Домашнее сало немного потеряло в стоимости — теперь в среднем стоит 238,50 (против 239,69 раньше).

Но опять же, все зависит от того, где покупаешь: у Megamarket — 198 грн, у Novus — 279. Удорожание продуктов в Киеве обошло овощи. Картофель упал до 15–23. Морковь – подешевела на 2. Свекла – с 18 до 16. Даже томаты и огурцы, после прыжков вверх, наконец пошли на убыль: помидоры – от 65, огурцы – от 90 (еще на прошлой неделе было 110).

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