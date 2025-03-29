Пенсія в Україні та стипендії планують підвищити на 20% для певної групи отримувачів.

Можуть збільшити державні виплати та доплати для окремих категорій громадян - в першу чергу зросте пенсія в Україні, повідомляє Politeka.net.

Відповідний законопроєкт №12300 про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів» зареєстровано у Верховній Раді.

Зокрема, пенсійні виплати та стипендії планують підвищити на 20% для певної групи отримувачів.

Що передбачає цей законопроєкт?

Наразі право на додаткові 20% до пенсій та стипендій мають лише мешканці гірських регіонів. Однак ініціатори законопроєкту пропонують розширити цю норму на внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які оселилися в таких населених пунктах.

Станом на сьогодні у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей проживає 130,7 тисячі переселенців. Якщо документ ухвалять, пенсіонери та студенти серед ВПО, які не менше шести місяців безперервно мешкають, працюють або навчаються на денній формі в цих регіонах, зможуть отримувати підвищені виплати.

Рішення про запровадження доплат ухвалять після голосування у Верховній Раді. Якщо за законопроєкт проголосують та він буде ухвалений, пенсія в Україні та стипендії будуть збільшеними в рази, що покращить умови життя.

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