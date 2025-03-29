Пенсия в Украине и стипендии планируют повысить на 20% для группы получателей.

Могут увеличить государственные выплаты и доплаты для отдельных категорий граждан – в первую очередь вырастет пенсия в Украине, сообщает Politeka.net.

Соответствующий законопроект №12300 о внесении изменений в Закон Украины «О статусе горных населенных пунктов» зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, пенсионные выплаты и стипендии планируется повысить на 20% для определенной группы получателей.

Что предполагает этот законопроект?

Право на дополнительные 20% к пенсиям и стипендиям имеют только жители горных регионов. Однако инициаторы законопроекта предлагают расширить эту норму на внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые поселились в таких населенных пунктах.

На сегодня в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей проживает 130,7 тысячи переселенцев. Если документ примут, пенсионеры и студенты среди ВПЛ, не менее шести месяцев непрерывно проживающие, работающие или обучающиеся на дневной форме в этих регионах, смогут получать повышенные выплаты.

Решение о введении доплат будет принято после голосования в Верховной Раде. Если за законопроект проголосуют и он будет принят, пенсия в Украине и стипендии будут увеличены в разы, что улучшит условия жизни.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.