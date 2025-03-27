Подорожчання продуктів у Києві триває, і українці дедалі уважніше стежать за вартістю базових харчових товарів.

Подорожчання продуктів у Києві найбільше відзначилося на борошні, цукрі та солі, повідомляє Політека.

Дані нового моніторингу цін наприкінці березня опублікували на порталі "Мінфін".

Зокрема, кристалічний цукор виріс у вартості і тепер у середньому коштує 33,75 гривні за кілограм. До слова, у лютому він в середньому коштував 34,60, а в різних торговельних мережах вартість варіювалася від 32,90 до 35,60.

Також подорожчання продуктів у Києві позначилося на морській харчовій солі. Її середня ціна піднялася з 35,78 гривні у лютому до 36,89 у березні. Найдешевшу сіль можна знайти в мережі "Ашан" – 33,88 за кілограм.

Окрім цього, споживачам тепер доводиться платити більше і за соняшникові олію. Наприклад, "Олейна" виросла до 81,15 за 850 мл, тоді як у лютому вона коштувала 73,86. Аналогічну тенденцію продемонстрував бренд "Щедрий Дар" – з 77,48 до 78,46.

Експерти зазначають, що така ситуація на ринку може тривати і надалі, оскільки на вартість продовольства впливають як внутрішні, так і зовнішні економічні фактори. Споживачам рекомендують порівнювати пропозиції у різних торговельних мережах, щоб заощаджувати більше.

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