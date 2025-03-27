Подорожание продуктов в Киеве продолжается, и украинцы все более внимательно следят за стоимостью базовых пищевых товаров.

Подорожание продуктов в Киеве больше всего отличилось на муке, сахаре и соли, сообщает Политика.

Данные нового мониторинга цен в конце марта были опубликованы на портале "Минфин".

В частности, кристаллический сахар вырос в цене и теперь в среднем стоит 33,75 гривны за килограмм. К слову, в феврале он в среднем стоил 34,60, а в разных торговых сетях стоимость варьировалась от 32,90 до 35,60.

Также подорожание продуктов в Киеве сказалось на морской пищевой соли. Ее средняя цена поднялась с 35,78 гривны в феврале до 36,89 в марте. Дешевую соль можно найти в сети "Ашан" - 33,88 за килограмм.

Кроме того, потребителям теперь приходится платить больше и за подсолнечное масло. К примеру, "Олейна" выросла до 81,15 за 850 мл, тогда как в феврале она стоила 73,86. Аналогичную тенденцию продемонстрировал бренд "Щедрый Дар" – с 77,48 до 78,46.

Эксперты отмечают, что такая ситуация на рынке может продолжаться и дальше, поскольку на стоимость продовольствия влияют как внутренние, так и внешние экономические факторы. Потребителям рекомендуют сравнивать предложения в разных торговых сетях, чтобы экономить больше.

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