Робота в Києві пропонується у салоні лазерної депіляції, компанії, яка займається імпортом морепродуктів, та аптеці.

Робота в Києві надається пенсіонерам - в деяких оголошеннях вимагають певних знань та досвіду, а у інших готові найняти людину похилого віку та обучити новій професії, повідомляє Politeka.net.

Вакансії опублікували на сайті Work.ua.

Наприклад, компанія, яка займається імпортом морепродуктів, шукає фасувальника устриць з окладом 14 000 гривень. Вакансія доступна не тільки для пенсіонерів, але й для студентів і людей з інвалідністю.

Основні обов’язки включають фасування замовлень з устрицями, контроль залишків, ведення обліку та участь у пакуванні інших морепродуктів.

Компанія гарантує офіційне працевлаштування та стабільну виплату зарплати. Робочий графік — з вівторка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, а в понеділок — гнучкий, залежно від часу прибуття імпорту. У разі затримки роботи після 21:00 компанія покриває витрати на таксі.

Крім того робота в Києві пропонується у салон лазерної депіляції. На вакансію адміністратора, менеджера студії лазерної депіляції, салону краси шукають пенсіонера чи студента.

Потрібно: Відчиняти салон о 08:30, готувати його до роботи. Закривати о 21:30, залишаючи у безпеці. Складати довгостроковий розклад роботи кабінетів для max завантаження та оганізовувати роботу майстрів. Забезпечувати 100% завантаження салону клієнтками. Обслуговувати клієнтів у салоні (близько 25−30 візитів в день), продавати необхідні послуги та товари, піклуватися про них, надавати wow-сервіс. Контролювати ідеальну чистоту та порядок у салоні, справність робочих місць, організовувати своєчасний профілактичний і гарантійний сервіс. Зарплата від 22 до 27 тисяч.

Робота в Києві знайшлася і для фапмацевтів. На посаду готові взяти людину літнього віку. Зарплата - 20 тисяч, проте можна отримувати до 40000 гривень з бонусами. Роботодавець обіцяє гарантовані своєчасні виплати, відсутність безглуздих штрафів, безпечні закриті вітрини, товар гарантованої та перевіреної якості, за який не соромно перед клієнтами.

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