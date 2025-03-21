Работа в Киеве предоставляется пенсионерам - в некоторых объявлениях требуют определенных знаний и опыта, а в других готовы нанять пожилого человека и обучить новой профессии, сообщает Politeka.net.

Вакансии опубликовали на сайте Work.ua.

К примеру, компания, которая занимается импортом морепродуктов, ищет фасовщика устриц с окладом 14 000 гривен. Вакансия доступна не только для пенсионеров, но и для студентов и людей с инвалидностью.

Основные обязанности включают в себя фасовку заказов с устрицами, контроль остатков, ведение учета и участие в упаковке других морепродуктов.

Компания гарантирует официальное трудоустройство и стабильную выплату зарплаты. Рабочий график — со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00, а в понедельник гибкий, в зависимости от времени прибытия импорта. В случае задержки после 21:00 компания покрывает расходы на такси.

Кроме того, работа в Киеве предлагается в салон лазерной депиляции. Вакансию администратора, менеджера студии лазерной депиляции, салона красоты ищут пенсионера или студента.

Открывать салон в 08:30. Закрывать в 21:30, оставляя в безопасности. Составлять долгосрочное расписание кабинетов и организовывать работу мастеров. Обеспечивать 100% загрузку салона клиентками. Обслуживать клиентов (около 25-30 визитов в день), продавать необходимые услуги и товары, заботиться о них, предоставлять wow-сервис. Контролировать идеальную чистоту и порядок, исправность рабочих мест, организовывать своевременный профилактический и гарантийный сервис. Зарплата от 22 до 27 тысяч.

Работа в Киеве нашлась и для фапмацевтов. На должность готовы взять человека пожилого возраста. Зарплата – 20 тысяч, однако можно получать до 40000 гривен с бонусами. Там обещает гарантированные своевременные выплаты, отсутствие бессмысленных штрафов, безопасные закрытые витрины, товар гарантированного и проверенного качества, за который не стыдно перед клиентами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.