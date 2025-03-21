У 2025 році пенсія в Україні для жінок з тривалим трудовим стажем та середнім рівнем зарплати може виявитися далеко не такою великою, як хотілося б.

Пенсія Україні залежить від кількох факторів, серед яких особливо важливими є стаж, рівень заробітної плати та вік, пише Політека.

Як повідомляють у ПФУ, чим більший стаж, тим більше грошове забезпечення, оскільки система нарахувань розраховується на основі середньої заробітної плати та кількості страхових років. Проте, навіть за умови, що ці показники будуть достатньо великими, виплата може бути обмежена наявними державними стандартами.

Наприклад, українка, яка пропрацювала 40 років і їй платили 10 тисяч, може очікувати, що її пенсія в Україні складе 4559 гривень, якщо вона вийде на відпочинок у 60.

Цей розрахунок був виконаний за допомогою калькулятора від ПФУ, враховуючи загальні умови без пільгових категорій (наприклад, без статусу ветерана війни чи особи, яка має заслуги перед Батьківщиною).

Такі нарахування показують, що літні люди, які віддали багато років на плідну працю, не матимуть фінансової можливості на комфортну старість.

Окрім цього, якщо жінка пропрацювала 32 роки, а не 40, її виплати були б ще меншими і становили б всього 3541 гривню.

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