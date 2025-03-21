В 2025 году пенсия в Украине для женщин с длительным трудовым стажем и средним уровнем зарплаты может оказаться далеко не такой большой, как хотелось бы.

Пенсия Украине зависит от нескольких факторов, среди которых особенно важны стаж, уровень заработной платы и возраст, пишет Политека.

Как сообщают в ПФУ, чем больше стаж, тем больше денежное довольствие, поскольку система начислений рассчитывается на основе средней заработной платы и количества страховых лет. Однако даже при условии, что эти показатели будут достаточно большими, выплата может быть ограничена существующими государственными стандартами.

Например, украинка, проработавшая 40 лет и ей платившая 10 тысяч, может ожидать, что ее пенсия в Украине составит 4559 гривен, если она выйдет на отдых в 60.

Этот расчет был исполнен с помощью калькулятора от ПФУ, учитывая общие условия без льготных категорий (например, без статуса ветерана войны или лица, имеющего заслуги перед Родиной).

Такие начисления показывают, что пожилые люди, отдавшие много лет на плодотворный труд, не будут иметь финансовую возможность на комфортную старость.

Кроме этого, если женщина проработала 32 года, а не 40, ее выплаты были бы еще меньше и составляли бы всего 3541 гривну.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.