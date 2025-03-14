Українцям розповіли, що буде з мобілізацією в Україні у разі перемир'я з росією.

Представники оборонного комітету Верховної Ради розповіли, що буде з процесом мобілізації в Україні у разі перемир'я з Росією, а також чи варто очікувати на зменшення темпів призову, повідомляє Politeka.

У оборонному комітеті переконані, що 30-денна пауза не має вплинути на мобілізаційні процеси, проте важливо встановити чіткі терміни служби під час дії воєнного стану.

Федір Веніславський повідомив, що сьогодні неможливо точно сказати, чи зміниться швидкість призову на військову службу у разі перемир'я.

"Це залежатиме від потреб, які будуть визначені Генштабом. Якщо потреба залишатиметься на нинішньому рівні, то темпи залишатимуться такими ж. Якщо потреби зменшаться, швидкість також знижуватиметься, а в разі підвищення потреби — мобілізаційні темпи зростуть", — пояснив Веніславський.

Ірина Фріз, у свою чергу, заявила, що країна повинна залишитися готовою дати відсіч агресору, і ця паузане повинна змінювати призовний процес.

«Перемир’я не повинно мати впливу на мобілізаційні процеси», — заявила вона.

Представниця комітету також підкреслила, що важливо встановити чіткі терміни служби та підготовку мобілізаційного резерву. За її словами, питання зменшення темпів мобілізації в Україні, ймовірно, не є актуальним.

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