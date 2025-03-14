Украинцам рассказали, что будет с мобилизацией в Украине в случае перемирия с Россией.

Представители оборонного комитета Верховной Рады рассказали, что будет с процессом мобилизации в Украине в случае перемирия с Россией, а также стоит ли ожидать уменьшения темпов призыва, сообщает Politeka.

В оборонном комитете убеждены, что 30-дневная пауза не должна повлиять на мобилизационные процессы, однако важно установить четкие сроки службы во время военного положения.

Федор Вениславский сообщил, что сегодня невозможно точно сказать, изменится ли скорость призыва на военную службу в случае перемирия.

"Это будет зависеть от потребностей, которые будут определены Генштабом. Если потребность будет оставаться на нынешнем уровне, то темпы будут оставаться такими же. Если потребности снизятся, скорость также будет снижаться, а в случае повышения потребности - мобилизационные возрастут ", - пояснил Вениславский.

Ирина Фриз, в свою очередь, заявила, что страна должна остаться готовой дать отпор агрессору, и эта пауза не должна менять призывной процесс.

«Это не должно оказывать влияния на мобилизационные процессы» , — заявила она.

Представитель комитета также подчеркнула, что важно установить четкие сроки службы и подготовку мобилизационного резерва. По ее словам, вопрос уменьшения темпов мобилизации в Украине, вероятно, не актуален.

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