Чоловіки, які порушили правила військового обліку під час мобілізації в Україні, одержують штрафи від ТЦК.

Громадянам призовного віку, які порушують військовий облік, загрожує штраф від 17 тисяч гривень під час мобілізації в Україні, повідомляє Politeka.net.

Українцям пояснили, як людина може перевірити, чи є відносно неї штраф.

Відзначимо, що під час мобілізації в Україні, іноді адміністративне покарання накладається без попереднього повідомлення порушника.

Інформацію про несплачені штрафи можна перевірити через додаток "Дія" в розділі "Послуги" — "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку", а також в Єдиному реєстрі боржників.

Щоб дізнатися про відкриття виконавчого провадження, можна скористатися послугою Opendatabot, ввівши свої персональні дані. Ця послуга платна і коштує 99 гривень.

Штрафи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) не сплачуються багатьма українцями, зокрема найбільше порушників зареєстровано у Дніпропетровській області, Києві та на Полтавщині.

Незважаючи на зростання боргів за штрафи під час мобілізації в Україні, українці не поспішають їх оплачувати. У 2023 році не було сплачено кожен четвертий штраф, а в 2024 році — майже половину (52%). Найбільше штрафів від ТЦК протерміновують громадяни віком 25-35 років.

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