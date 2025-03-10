Мужчины, которые нарушили правила военного учета во время мобилизации в Украине, получают штрафы от ТЦК.

Гражданам призывного возраста, нарушающим военный учет, грозит штраф от 17 тысяч гривен во время мобилизация в Украине, сообщает Politeka.net.

Украинцам объяснили, как человек может проверить, есть ли в отношении него штраф.

Отметим, что во время мобилизации в Украине иногда административное наказание налагается без предварительного уведомления нарушителя.

Информацию о неуплаченных штрафах можно проверить через приложение "Дия" в разделе "Услуги" - "Совершение мер по штрафам за нарушение правил военного учета", а также в Едином реестре должников.

Чтобы узнать об открытии исполнительного производства, можно воспользоваться услугой Opendatabot, введя свои персональные данные. Эта услуга платная и стоит 99 гривен.

Штрафы от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) не оплачиваются многими украинцами, в частности, больше всего нарушителей зарегистрировано в Днепропетровской области, Киеве и на Полтавщине.

Несмотря на рост долгов за штрафы при мобилизации в Украине, украинцы не спешат их оплачивать. В 2023 году не был уплачен каждый четвертый штраф, а в 2024 году – почти половину (52%). Больше штрафов от ТЦК просрочивают граждане в возрасте 25-35 лет.

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