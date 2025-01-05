Щодо пільг на придбання твердого палива, то заяви слід подавати щорічно.

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив інформацію про те, кому з учасників бойових дій (УБД) потрібно оновити дані для продовження пільг на комунальні послуги у 2025 році.

Як зазначають представники ПФУ на офіційній сторінці у Facebook, більшість осіб з відповідним статусом автоматично збережуть право на пільги, призначені раніше, без необхідності додаткових звернень, за умови, що не відбудуться зміни, які впливають на їх призначення чи розмір.

Однак, якщо учасник бойових дій стикається з певними змінами у життєвих обставинах, необхідно подати оновлену заяву. Це стосується таких випадків:

зміни місця проживання УБД;

зміни складу родини;

зміни категорії пільговика;

зміни у переліку житлово-комунальних послуг.

Важливо: у разі зміни будь-яких з цих обставин пільговик має подати нову заяву до ПФУ протягом 30 календарних днів.

Щодо пільг на придбання твердого палива, то заяви слід подавати щорічно.

Як подати заяву на продовження пільг у 2025 році:

У разі виникнення змін, для продовження пільг УБД можуть звернутися до Пенсійного фонду кількома способами:

надіславши відповідні документи поштою;

подати заяву особисто через сервісний центр ПФУ;

скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду;

використовуючи е-підпис через мобільний додаток "Дія".

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.