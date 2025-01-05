Что касается льгот на приобретение твердого топлива, то заявления следует подавать ежегодно.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал информацию о том, кому из участников боевых действий (УБД) следует обновить данные для продления льгот на коммунальные услуги в 2025 году.

Как отмечают представители ПФУ на официальной странице Facebook, большинство лиц с соответствующим статусом автоматически сохранят право на льготы, назначенные ранее, без необходимости дополнительных обращений, при условии, что не произойдут изменения, влияющие на их назначение или размер.

Однако если участник боевых действий сталкивается с определенными изменениями в жизненных обстоятельствах, необходимо подать обновленное заявление. Это касается следующих случаев:

смены места жительства УБД;

изменения состава семьи;

изменения категории льготника;

изменения в перечне жилищно-коммунальных услуг.

Важно: в случае изменения любых из этих обстоятельств, льготник должен подать новое заявление в ПФУ в течение 30 календарных дней.

Что касается льгот на приобретение твердого топлива, то заявления следует подавать ежегодно.

Как подать заявление на продление льгот в 2025 году:

В случае возникновения изменений, для продления льгот УБД могут обратиться в Пенсионный фонд несколькими способами:

отправив соответствующие документы по почте;

подать заявление лично через сервисный центр ПФУ;

воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда;

используя е-подпись через мобильное приложение "Дія".

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