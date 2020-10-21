Список фаворитів у боротьбі за крісло мера Києва різко змінився

Про це йдеться в результатах телефонного опитування, яке було проведено Politeka.net у період з 7 по 14 жовтня.

Не дивно, що більшість киян налаштовані на майбутніх виборах підтримувати чинного мера Віталія Кличка (49% опитаних респондентів).

На другому місці опинився політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, якого готові підтримати 8,1% киян. А топ-3 замикає екс-голова КМДА Олександр Попов (7,7%).

Таким чином, рейтинг фаворитів у боротьбі за крісло мера сформувався наступним чином:

- Віталій Кличко-49%

- Микола Томенко-8,1%

- Олександр Попов-7,7%

- Ірина Верещук-6,1%

- Сергій Притула-5,5%

- Андрій Пальчевський-5,3%

- Олексій Кучеренко-3,1%

- Ігор Смешко-2,2%

Варто також відзначити, що особистий рейтинг лідера політичної партії "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського впевнено йде на дно. Якщо ще місяць тому він був на другому місці після Віталія Кличка, то перед виборами розрив між ними тільки посилився.

Більш того, в ході соцдослідження був сформований рейтинг політичних сил, які українці також готові підтримати на майбутніх місцевих виборах:

"Удар" - 31%

"Європейська солідарність" - 13,6%

"Слуга народу" - 9,1%

ОПЗЖ-8,5%

"Рідна країна" - 6,3%

"Нацкорпус" - 4,4%

"Голос" - 4,2%

"Перемога Пальчевського" - 4,1%

"Сила і честь" - 3,5%.

Раніше ми розповідали, що місяць тому Андрія Пальчевського готові були підтримати майже 20% киян. Такі дані були представлені ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція" після проведеного в столиці соцопитування в кінці вересня.

Тоді 26,7% жителів столиці були готові підтримати Віталія Кличка. При цьому, 22,4% киян планували віддати свій голос за Андрія Пальчевського. Але зараз ситуація кардинально змінилася і рейтинг Пальчевського стрімко пішов на дно, через що він навіть не потрапив в топ-5 Фаворитів у боротьбі за крісло мера Києва.

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