Жителі столиці визначилися з лідерами у передвиборчій гонці за крісло мера Києва
Так, згідно з результатами проведеного Politeka.net телефонного опитування з 7 по 14 жовтня, на першому місці як і раніше діючий градоначальник Віталій Кличко (партія "Удар"). За нього готові проголосувати 49% опитаних.
Другу позицію зайняв Микола Томенко ("Рідна країна") з 8,1% симпатій киян. На третьому місці - колишній керівник КМДА Олександр Попов, якому виказали свою довіру 7,7% респондентів.
В цілому рейтинг виглядає наступним чином:
- Віталій Кличко - 49%
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- Микола Томенко - 8,1%
- Олександр Попов - 7,7%
- Ірина Верещук - 6,1%
- Сергій Притула - 5,5%
- Андрій Пальчевський - 5,3%
- Олексій Кучеренко - 3,1%
- Ігор Смешко - 2,2%
Стає очевидно, що лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський стрімко втрачає позиції: раніше він перебував на другому місці після Кличка (за даними деяких соціальних досліджень, розрив ще влітку між ними становив трохи більше 1 відсотка). Тепер же головним опонентом чинного мера став Микола Томенко.
Учасники телефонного опитування висловилися й щодо свого ставлення до партій
- "Удар" - 31%
- "Європейська солідарність" - 13,6%
- "Слуга народу" - 9,1%
- ОПЗЖ - 8,5%
- "Рідна країна" - 6,3%
- "Нацкорпус" - 4,4%
- "Голос" - 4,2%
- "Перемога Пальчевського" - 4,1%
- "Сила і честь" - 3,5%.
Решта партій набрали менше 3%.
Нагадаємо, трохи менше місяця тому, Андрій Пальчевський ще тримався за друге місце в рейтингу кандидатів.
Про це свідчили дані опитування ГО «Центр суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ», проведеного в Києві з 21 по 22 вересня.
Як показало дослідження, 26,7% жителів столиці були готові підтримати Віталія Кличка. При цьому, 22,4% киян планували віддати свій голос за Андрія Пальчевського.
Решта претендентів на пост мера розташовувалися наступним чином: Микола Томенко - 9,8%, Сергій Притула – 5,6%, Олександр Попов – 5,3%, Ірина Верещук – 5,1%, Андрій Білецький – 4,7%.
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